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Пушба по вызову. Фото

  • 2 июн, 2017 в 16:00

lareina
Это эксклюзивное фото - такого вы еще не видели, и вряд ли когда увидите. Скажу честно, не сразу согласилась на подобный эксперимент, потому что страшно. Все началось с того, что Пушба pushba приехала ко мне домой, потому что я позвонила ей чуть ли не рыдая. И вот что получилось в итоге (слабонервным не смотреть).

Вечером поезд в Хельсинки, а мне позарез нужны фоточки, мужу некогда (он с 9 утра на работе), с фотографом не успеваю договориться (ну, а где вы видели, чтобы фотограф через 2 часа приехал к вам домой по первому звонку?). В общем, сижу - рыдаю, увидела, что Пушба в сети - пожаловалась ей. И, о чудо! Вот уже моя спасительница мчится ко мне, хотя живем мы далеко друг от друга. Всего за 1 час отсняли все, что нужно - а потом Марсель Маркович все-таки соизволил вылезти из-под кровати. Ну, трус он у нас, трус обыкновенный, хоть и мейн-кун.

И тут pushba приходит в голову гениальная идея - сделать гламурное фото с котом. А что? Кот-то у меня, действительно, фотогеничный и шикарный. В результате имеем - эксклюзивное фото, которое не повторить, и меня, исцарапанную и кровоточащую. Правда же, мило получилось?


Так что вы не верьте, что все куны исключительно меховые ручные пушистики.


Конечно, Масень очень любит фотографироваться - но только не на руках! Он принял участие уже не в одной фотосессии. Но! Я лично больше повторять эксперимент не буду, если только кто-то из вас согласится позировать с Марковичем на руках.


В остальном фотосессия от Пушбы с доставкой на дом прошла просто отлично.


Успели не только отснять меня в двух платьях, но и попить вкусного чая на кухне. Жаль, что времени было мало.


И что самое невероятное, смогли сделать хорошую фотосессию, несмотря на ограниченное пространство (квартирка-то у меня крохотная).

Всем привет от Марселя Марковича ^_^
Это еще не все фоточки от Пушбы. Вас ждут и другие кадры.



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Комментарии

( 316 комментариев — Оставить комментарий )
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wolfberry77
2 июн, 2017 13:03 (UTC)
блонд классный.)
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lareina
2 июн, 2017 13:09 (UTC)
а красили меня в розовый)) вот и доверяй парикмахерам
но мне тоже цвет понравился
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хороший - wolfberry77 - 2 июн, 2017 13:12 (UTC) - Развернуть
Re: хороший - lareina - 2 июн, 2017 13:21 (UTC) - Развернуть
Re: хороший - wolfberry77 - 2 июн, 2017 13:24 (UTC) - Развернуть
Re: хороший - lareina - 2 июн, 2017 13:30 (UTC) - Развернуть
(без темы) - sheynefros - 2 июн, 2017 13:35 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 13:41 (UTC) - Развернуть
(без темы) - sheynefros - 2 июн, 2017 13:47 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 13:52 (UTC) - Развернуть
(без темы) - sheynefros - 2 июн, 2017 13:58 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 13:59 (UTC) - Развернуть
(без темы) - kul_ser - 3 июн, 2017 14:29 (UTC) - Развернуть
minskblog
2 июн, 2017 13:03 (UTC)
Фото с айфоном уже как-то будоражило ЖЖ! Или мне кажется?))
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sen_semilia
2 июн, 2017 13:06 (UTC)
и без айфона тоже
она вообще умеет мастерски будоражить жж :-)
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(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 13:08 (UTC) - Развернуть
(без темы) - sen_semilia - 3 июн, 2017 14:23 (UTC) - Развернуть
sharikowa
2 июн, 2017 13:05 (UTC)
Первое фото - просто обалденное!!!
Позитивное и не улыбнуться невозможно! Отличная работа и фотографа и моделей )
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lareina
2 июн, 2017 13:15 (UTC)
очень живое фото))
тут уж точно никто не позирует
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alkopona
2 июн, 2017 13:06 (UTC)
Какой же он у тебя здоровый))
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lareina
2 июн, 2017 13:10 (UTC)
я все хочу сделать классическое фото с куном - когда видно его длину)) видно только к старости сможем такое сделать)
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(без темы) - alkopona - 2 июн, 2017 13:11 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 13:15 (UTC) - Развернуть
sfor81
2 июн, 2017 13:11 (UTC)
Самый лучший быстрый фотограф это друг с фотоаппаратом)
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lareina
2 июн, 2017 13:14 (UTC)
точно)) хорошо иметь такого друга)
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nataly_the_luck
2 июн, 2017 13:26 (UTC)
Маркычу тож привет
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lareina
2 июн, 2017 13:31 (UTC)
передала) в носик чмокать не буду - ибо гад, укусит
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(без темы) - nataly_the_luck - 2 июн, 2017 13:36 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 13:39 (UTC) - Развернуть
stomaster
2 июн, 2017 13:27 (UTC)
хорошие фотографии, а кот вообще супер)
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lareina
2 июн, 2017 13:33 (UTC)
кот просто мимими))
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ripvanvinkl_rnd
2 июн, 2017 13:37 (UTC)
А где же фотки с п...бусами и п...когтем?
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lareina
2 июн, 2017 13:39 (UTC)
вам что тут недостаточно когтей?? приходите в гости) познакомлю с Марковичем
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16vik09
2 июн, 2017 13:41 (UTC)
Отличные фото! Какой однако большой Марсель на первой фотографии!
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lareina
2 июн, 2017 13:59 (UTC)
он очень длинный))
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(без темы) - 30nyx - 2 июн, 2017 20:55 (UTC) - Развернуть
ya_ne_on
2 июн, 2017 14:04 (UTC)

ого, какой у тебя живет котейка)))

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lareina
2 июн, 2017 14:11 (UTC)
ты его что - первый раз видишь?) я уже почти 2 года о нем пишу)
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(без темы) - ya_ne_on - 2 июн, 2017 14:17 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 14:28 (UTC) - Развернуть
(без темы) - ya_ne_on - 2 июн, 2017 14:40 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 15:30 (UTC) - Развернуть
zazerkaliya
2 июн, 2017 14:13 (UTC)
Кот твой просто великан, а фото хорошие получились
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sen_semilia
2 июн, 2017 14:22 (UTC)
а сколько весит твой любимый котик?
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lareina
2 июн, 2017 14:29 (UTC)
да всего то 8 кг( болел долго - птичку съел
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(без темы) - sen_semilia - 2 июн, 2017 15:40 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 17:10 (UTC) - Развернуть
(без темы) - sen_semilia - 2 июн, 2017 17:11 (UTC) - Развернуть
podmoskva
2 июн, 2017 14:27 (UTC)
Какой огромный кот!
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lareina
2 июн, 2017 14:29 (UTC)
для мейн-куна совсем кроха
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livejournal
2 июн, 2017 14:32 (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2 июн, 2017 14:32 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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juliya_lambert
2 июн, 2017 14:35 (UTC)
Ты тут как куколка получилась))
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lareina
2 июн, 2017 14:38 (UTC)
хорошо, что крови не видно))
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kwakin_misha
2 июн, 2017 14:39 (UTC)
Марсель лапами машет забавно!
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lareina
2 июн, 2017 14:40 (UTC)
это он брыкается(( всю руку мне порвал
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(без темы) - kwakin_misha - 2 июн, 2017 14:45 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 14:46 (UTC) - Развернуть
(без темы) - kwakin_misha - 2 июн, 2017 14:49 (UTC) - Развернуть
nota_x
2 июн, 2017 14:40 (UTC)
хорошая) и котэ) и пушба)
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amakh
3 июн, 2017 12:22 (UTC)
А я подумал - хорошая шуба у кота...

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irinadob550
2 июн, 2017 14:40 (UTC)
Обе модели отличные! И кот, и хозяйка)))
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fedorzagorskiy
3 июн, 2017 19:29 (UTC)
Мне так же стала интересна хозяйка...Кот тоже ничего себе..Но хозяйка лучше!!-:)))
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denisanikin
2 июн, 2017 14:46 (UTC)
клёво!
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shahtara
2 июн, 2017 14:46 (UTC)
Отличная фотосессия )
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alfa_2384
2 июн, 2017 14:51 (UTC)
жесть)))
Сколько же весит котяра? Мой Царь, по сравнению с ним, кажется маленьким принцем))
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lareina
2 июн, 2017 15:31 (UTC)
Re: жесть)))
да всего 8 кг(( мало для куна почти 2 лет
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Re: жесть))) - alfa_2384 - 2 июн, 2017 15:41 (UTC) - Развернуть
Re: жесть))) - lareina - 2 июн, 2017 15:48 (UTC) - Развернуть
Re: жесть))) - alfa_2384 - 2 июн, 2017 17:02 (UTC) - Развернуть
Re: жесть))) - lareina - 2 июн, 2017 17:06 (UTC) - Развернуть
Re: жесть))) - alfa_2384 - 2 июн, 2017 20:32 (UTC) - Развернуть
emeraal
2 июн, 2017 14:57 (UTC)
Просто вы слишком маленькая, чтобы удержать такого кота
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lareina
2 июн, 2017 15:31 (UTC)
ну да - у меня рост всего 158
у кота 110
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(без темы) - emeraal - 2 июн, 2017 16:33 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 16:55 (UTC) - Развернуть
think_head
2 июн, 2017 15:00 (UTC)
она и меня обещала когда-то отснять)))
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lareina
2 июн, 2017 15:31 (UTC)
так в чем проблема?)
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(без темы) - think_head - 2 июн, 2017 15:53 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 15:55 (UTC) - Развернуть
sazhin64
2 июн, 2017 15:09 (UTC)
Шикарный котяра!
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lareina
2 июн, 2017 15:40 (UTC)
очень эмоциональный)
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(без темы) - sazhin64 - 2 июн, 2017 15:45 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 15:49 (UTC) - Развернуть
(без темы) - sazhin64 - 2 июн, 2017 16:07 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lareina - 2 июн, 2017 16:20 (UTC) - Развернуть
(без темы) - sazhin64 - 2 июн, 2017 18:16 (UTC) - Развернуть
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lareina
Элли из страны Оз

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