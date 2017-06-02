Пушба по вызову. Фото

Вечером поезд в Хельсинки, а мне позарез нужны фоточки, мужу некогда (он с 9 утра на работе), с фотографом не успеваю договориться (ну, а где вы видели, чтобы фотограф через 2 часа приехал к вам домой по первому звонку?). В общем, сижу - рыдаю, увидела, что Пушба в сети - пожаловалась ей. И, о чудо! Вот уже моя спасительница мчится ко мне, хотя живем мы далеко друг от друга. Всего за 1 час отсняли все, что нужно - а потом Марсель Маркович все-таки соизволил вылезти из-под кровати. Ну, трус он у нас, трус обыкновенный, хоть и мейн-кун.
И тут pushba приходит в голову гениальная идея - сделать гламурное фото с котом. А что? Кот-то у меня, действительно, фотогеничный и шикарный. В результате имеем - эксклюзивное фото, которое не повторить, и меня, исцарапанную и кровоточащую. Правда же, мило получилось?
Так что вы не верьте, что все куны исключительно меховые ручные пушистики.
Конечно, Масень очень любит фотографироваться - но только не на руках! Он принял участие уже не в одной фотосессии. Но! Я лично больше повторять эксперимент не буду, если только кто-то из вас согласится позировать с Марковичем на руках.
В остальном фотосессия от Пушбы с доставкой на дом прошла просто отлично.
Успели не только отснять меня в двух платьях, но и попить вкусного чая на кухне. Жаль, что времени было мало.
И что самое невероятное, смогли сделать хорошую фотосессию, несмотря на ограниченное пространство (квартирка-то у меня крохотная).
Всем привет от Марселя Марковича ^_^
Это еще не все фоточки от Пушбы. Вас ждут и другие кадры.
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Комментарии
но мне тоже цвет понравился
она вообще умеет мастерски будоражить жж :-)
Позитивное и не улыбнуться невозможно! Отличная работа и фотографа и моделей )
тут уж точно никто не позирует
ого, какой у тебя живет котейка)))
+1!)
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